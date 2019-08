Neanche il forte vento che sembrava preannunciare una tempesta, poi fortunatamente scampata, ha frenato l’entusiasmo di oltre 200 persone che venerdì sera 2 agosto hanno riempito tutti i posti a sedere sistemati all’interno dell’Anfiteatro Romano di Larino. Il gioiello di età flavia ha riaperto proprio quest’estate per ridare spazio al teatro e alla cultura all’interno dei pregevoli resti romani dell’antica città di Larinum.

Pubblico entusiasta che ha potuto ammirare dal vivo non solo un gioiello dell’antichità ma anche la rappresentazione teatrale ‘Nerone Vs. Petronio’, divertente commedia con gli attori Luca Biagini, Federico Perrotta, Valentina Olla e la compagnia diretta da Pier Francesco Pingitore, nome noto della commedia teatrale e televisiva italiana come autore e regista.

Per l’occasione il maestro Pingitore, che è apparso sul palco sia prima per la presentazione che dopo la rappresentazione per i saluti, ha portato in Molise per la prima volta la commedia ispirata alla congiura di Pisone, da qui il sottotitolo ‘La cena segreta del Satyricon’, che poi è l’opera più nota di Petronio.

Uno spettacolo fra canti e balli per rievocare la storia di uno dei periodi più noti dell’antichità romana, vale a dire l’epoca del discusso imperatore Nerone, della sua procace sposa Poppea e dello scrittore e politico Petronio. Fra chiari riferimenti alla attualità della politica italiana e momenti di spunti riflessivi, lo spettacolo voluto e organizzato da Frentania Teatri di Giandomenico Sale ha divertito il pubblico che ha apprezzato con risate e applausi.

Al termine della rappresentazione, che è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale larinese all’interno dell’Anfiteatro Romano riaperto dopo oltre 10 anni di chiusura, il sindaco Pino Puchetti ha donato al regista Pingitore una targa ricordo per omaggiarlo dello spettacolo e della splendida serata regalata agli spettatori.

Con la speranza che d’ora in poi l’Anfiteatro torni a essere la casa della cultura e luogo di attrazione per tanti turisti.