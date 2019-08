La crisi, il “bipensiero” di Orwell e lo “strano caso” Pd-5Stelle

I tempi cambiano, spesso pure troppo in fretta. E se a mutare – per giunta con virate funamboliche – sono ogni volta anche idee e principi, di rassicurante resta ben poco.

Crisi di governo. Concitazioni istituzionali e girandole di consultazioni celebrano la scomposta liturgia di un “ribaltone” in fondo già annunciato, accarezzato, ventilato per intere settimane prima che lo strappo si consumasse. E ora, a quanto pare, l’orologio galoppa veloce verso un “Amen” tiepidamente chiuso – almeno al momento – nelle segrete stanze, agli alti piani del palazzo. Ma tra un corridoio e l’altro un certo clima di positività filtra e c’è addirittura chi è pronto ad affermare che l’accordo tra MoVimento5Stelle e Pd sia lì, dietro l’angolo. La (presunta) svolta a un passo, dunque.

In attesa dell’ufficialità solenne, l’annuncio delle “nozze” è quindi comprensibilmente rimandato. Questione di prudenza, di saggia cautela. Leader nazionali e guide politiche dei due schieramenti, però, sembrano ormai attendere solamente il conciliabolo definitivo: quello della fumata bianca. Intanto, cominciano già a circolare tormentoni, nomi, potenziali volti “totogoverno”. Sintomi e segnali di un’intesa ormai prossima.

La proiezione di un eventuale (e sempre più probabile) sodalizio “giallorosso” ha giustamente creato ripercussioni anche sul fronte locale. E da nessuna delle due parti in causa si è sentito urlare allo scandalo; anzi, tutt’altro.

Il segretario regionale dem Vittorino Facciolla strizza l’occhio al tandem coi pentastellati, non disdegnando nemmeno l’ipotesi di un Conte-bis: “La discontinuità è sui programmi” – spiega – che è un po’ lo stesso slogan sbandierato dai grillini in questi giorni. Un punto su cui pure lo stesso Zingaretti – in linea con la pacatezza del proprio personaggio – sembra ormai deciso a cedere, dopo le prove di “voce grossa” miseramente naufragate nelle scorse ore. Eh già, d’altronde meglio rinunciare agli aut-aut, a impuntarsi su certi “cavilli”, al momento: un giro su questa giostra, per questo Pd, è un’occasione irrinunciabile. Grasso che cola.

Eppure, ci sono stati giorni diversi. Senza dover andare necessariamente troppo indietro sul calendario.

Come dimenticare le bordate “anti-Pd” dei portavoce del M5S in tema Sanità regionale? Come non rammentare, ancora, la visione diametralmente opposta sul finanziamento alla stampa?

Il contributo? “I giornali gravano sulle tasche degli italiani per 100 milioni di euro l’anno. Con il governo del cambiamento per il 2019 il contributo scenderà a 34 milioni e nel 2020 sarà azzerato” – prometteva esultante Andrea Greco, lo scorso ottobre.

“Le parole usate dal portavoce del movimento 5 Stelle in consiglio regionale, sul finanziamento pubblico alla libera informazione – replicava Facciolla – non necessiterebbero di nessun commento se non fossero finalizzate, con lucida strategia dell’intero movimento, ad elevare la disinformazione quale valore di governo (…) La prolazione del prode Andrea, vuole affermare l’inutilità se non addirittura la dannosità di garantire il pluralismo informativo e la certezza dell’informazione”.

Distanze siderali. Forse solo in parte ricucite da quella convergenza in comune opposizione al Defr targato Toma e da quella sorta di endorsement pro-Gravina celebrato dai dem in tempi di ballottaggio alle amministrative di Campobasso.

Ve lo ricordate Orwell? In “1984” parlava di “bipensiero”.

E ve lo ricordate luglio? “Mai alleanze con il partito di Bibbiano” – tuonava Di Maio, dinanzi all’ipotesi di intesa col Pd.

Sembra passata una vita. E invece è appena un mese fa.

Fu lo stesso vicepremier M5S a scacciare così, lo scorso maggio, gli scenari di un’unione ora così vicina:

“È un no secco. Perché questo Pd ha cambiato il volto con Nicola Zingaretti ma è, se possibile, peggio e più subdolo di quello di Matteo Renzi”.

Ah, davvero?

Non che debba stupire più di tanto, intendiamoci. In un Paese che ha potuto riabbracciare l’esperienza democratica delle elezioni solamente dopo quattro governi non eletti, c’è da aspettarsele certe capriole. Roba da far impallidire gli acrobati più navigati.

La magia della negoziazione.

Ma vuoi vedere che, alla fine, mutare idea “ogni 3x2” è esattamente quel cambiamento che ci avevano promesso?