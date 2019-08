La Chiesa parla la lingua dell’accoglienza. Striscioni esposti contro l’emarginazione

“La Chiesa che vede chi è in difficoltà non chiude gli occhi, sa guardare l’umanità in faccia per creare relazioni significative, ponti di amicizia e di solidarietà al posto di barriere”. Le parole di Papa Francesco, pronunciate nell’Udienza generale di mercoledì scorso, ispirano anche la Caritas della Diocesi di Termoli-Larino, che mette in evidenza quella che è la posizione dei cattolici sul tema dell’accoglienza. Non c’è da discutere, non c’è da polemizzare su favorevoli o contrari. Il mondo che si professa “cristiano” deve essere aperto all’altro, stranieri e diversi compresi.

E così, per sensibilizzare a un impegno teso a superare tutti gli atteggiamenti favorevoli a una cultura dello scarto, rimettendo invece al primo posto gli ultimi, nella Cittadella della carità, centro storico di Termoli, sono stati esposti striscioni pro integrazione, pro accoglienza, contro ogni forma di emarginazione.

Gli striscioni prendono spunto da un brano del Vangelo di Matteo che è inequivocabile: ““Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, ero nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.

Nei giorni caldi in cui la politica discute e arranca sulle questioni legate proprio all’accoglienza, in cui il Presidente della Repubblica Mattarella solleva delle eccezioni sul decreto sicurezza proprio perché eccessivamente restrittivo rispetto all’obbligo di soccorso, è dalla Chiesa che arriva il più chiaro messaggio di apertura e solidarietà. Senza equivoci.