La 61enne morta per un trauma addominale, svolta autopsia. Funerali giovedì pomeriggio

È durata circa 3 ore l’autopsia sul corpo di Livia Gaspari, 61 anni, deceduta nell’incidente stradale di domenica sera avvenuto sulla Trignina, all’altezza dello svincolo di Madonna di Canneto. L’esame è stato eseguito dal direttore dell’Istituto di Medicina legale di Foggia e della sua equipe, ed è iniziato intorno alle ore 13 nell’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo il conferimento dell’incarico da parte della procura di Campobasso che sta procedendo per omicidio.

Indagato, come da prassi, il conducente del camper che ha impattato violentemente contro l’Apecar sulla quale viaggiavano la vittima e il marito, il quale fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze dal sinistro ed è stato dimesso subito dopo un passaggio in Pronto soccorso.

Epilogo drammaticamente diverso invece per Livia Gaspari, per la quale i soccorsi sono stati inutili. Come l’esame autopico sembrerebbe aver confermato, pur nell’attesa dei riusltati istologici e tossicologici, sarebbe un trauma addominale la causa del decesso, dovuto probabilmente alla rottura della milza. Dunque uno choc emorragico che non le ha lasciato scampo, investendo in pieno gli organi interni.

In serata il corpo sarà restituito alla famiglia e domani pomeriggio, a Celenza sul Trigno, comune di residenza della donna, saranno celebrati i funerali. Gli interessi dei familiari sono seguiti dall’avvocato Stefano Maggiani di Campobasso, mentre ha presenziato all’autopsia come consulente di parte, sempre per i familiari, la dottoressa Elvira Moccia.