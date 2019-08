Ko all’odio

La cattiveria è un palloncino pieno di rancore, incollato alle mani, che non ha nessuna intenzione di volare via, è un giardino senza fiori, invisibile agli occhi, che fa germogliare i semi più nocivi da ricevere e da offrire agli altri, perchè chi disprezza umilia. La bontà è una ninna nanna nelle notti insonni, una brioche calda al mattino farcita di un buongiorno senza strafottenza, è un tranquillante per la violenza e un paradiso di rose da regalare a chi crede al dogma del vietato l’accesso. Per la malvagità il colore della pelle è un difetto, la disabilità una mancanza, la gelosia una virtù; per la carità le mani servono ad aiutare e non a distruggere, arginare la crescita dell’invidia per sentirsi perennemente in colpa di vivere in questo mondo. Immagino, all’interno di un ring, un incontro di pugilato, la nobile arte, tra due atleti, da una parte l’odio e dall’altra l’amore, con la società ad arbitrare la contesa.

Di certo la crudeltà colpirà in maniera scorretta, pugni proibiti e condotta irregolare, mentre il bene avrà dalla sua parte il coraggio, la forza, velocità e intelligenza. L’esito del confronto appare scontato, l’odio cadrà al tappeto stremato e finalmente i suoi occhi si trasformeranno da oceano nero a colori dell’arcobaleno, avrà solo l’energia di guardare la società, mentre conta ad alta voce: 7,8,9. Ma all’improvviso, con uno scatto di reni, si rialza ringalluzzito, per ricordarci che non bisogna mai sottovalutare la malvagità, tuttavia è solo un bluff, va sommessamente a capo chino a suonare il gong: si è arreso!.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)