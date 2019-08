Gli atleti Lisa Fiore e Mattia Spalletta della scuola termolese di Kung Fu, del Maestro Carmine De Palma, con sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, faranno parte della Nazionale di KickBoxing che dal 23 agosto al 1 settembre sarà impegnata nel Campionato Europeo Cadetti e Juniores di Kickboxing Wako (World Association of Kickboxing Organizations) che si terrà in Ungheria a Gyor.

Per Fiore questa è la terza esperienza nella Nazionale (2° classificata e medaglia d’argento all’Europeo 2017 in Macedonia, 4° classificata al Mondiale 2018 a Lido di Jesolo) mentre per Spalletta questo è il primo anno.

“Non posso che essere orgoglioso e fiero per i miei atleti che hanno saputo sempre esprimersi al meglio per la loro bravura, la loro determinazione e la loro professionalità, e che sono riusciti a dimostrarlo sempre a livello Italiano europeo e mondiale, anche in altre discipline, spero adesso che entrambi lo dimostreranno anche questa volta a livello europeo” ha commentato il maestro De Palma.