Jova Beach Party, verso il sì al concerto sulla spiaggia di Vasto

Con buone probabilità il concerto di Jovanotti sulla spiaggia di Vasto il prossimo 17 agosto ci sarà. Oggi la decisione definitiva della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, iniziata intorno alle 10 alla presenza del vice prefetto, di esponenti del Comune , del sindaco, di tecnici e anche del primo dirigente della Questura di Chieti.

Si sta discutendo sulle misure di sicurezza del concertone, una delle tappe più attese dell’estate sulla riviera adriatica, per la quale sono già stati venduti circa 30 mila biglietti . Ancora nessuna decisione ufficiale, ma trapela un clima di cauto ottimismo rispetto al nulla osta che, dopo i lavori e la messa in sicurezza rispetto ad alcune prescrizioni che erano state indicate, sono stati effettuati sul tratto di litorale che dovrebbe ospitare lo spettacolo. Resta al momento anche l’incognita sulla strada Statale 16 chiusa al traffico per evitare un sovraccarico di veicoli e consentire la regolamentazione delle autovetture che sarebbero migliaia.

La tappa vastese del Jova beach party era stata bloccata il 16 luglio per motivi di sicurezza e la chiusura della Statale 16 in un giorno considerato da bollino rosso come appunto sabato 17 agosto aveva implicato la ferma contrarietà da parte delle forze di pubblica sicurezza, che avevano poi bocciato il piano proposto. Da quel giorno però alcune cose sono cambiate e si attende a momenti la decisione finale, con grande attesa di migliaia di fan, anche molisani. A Termoi e Campobasso sono tantissimi quelli che hanno acquistato il biglietto per uno degli eventi iù gettonati dell’estatae 2019.