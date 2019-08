Alla fine la decisione è arrivata e di certo non piacerà a nessuno, primo fra tutti il cantante e poi i suoi fan: il concerto sulla spiaggia di Vasto di Jovanotti non ci sarà. La commissione che si è riunita questa mattina, venerdì 9 agosto come annunciato dopo l’ultima riunione di mercoledì, ha stabilito che il mega concerto del pomeriggio e fino a notte fonda sulla spiaggia abruzzese non si potrà svolgere.

“Criticità non risolte”, hanno spiegato dalla riunione a Chieti dove alla fine le difficoltà e i problemi non sono stati risolti e così, a otto giorni esatti dall’appuntamento che avrebbe richiamato più di 30mila persone sulla costa abruzzese e pure su quella molisana, tutto sarà annullato.

La riunione ha visto al tavolo della città abruzzese il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presieduta dal prefetto Giacomo Barbato. Alcuni dei punti critici, come riportano anche alcuni dei giornali locali abruzzesi, sono stati la chiusura della Statale 16 per permettere lo svolgimento dell’evento e le questioni legate alla sicurezza di un evento che avrebbe portato in città almeno 30mila persone, come i biglietti già venduti e per cui si attendono notizie ufficiali sulle modalità di rimborso.

Notevoli anche le perdite legate all’indotto e all’economia che l’intero progetto avrebbe portato al territorio, con migliaia di persone che avevano programmato le loro vacanze in concomitanza dell’evento prenotando con largo anticipo anche il loro soggiorno in strutture del territorio.

Si attendono ora comunicazioni ufficiali anche da parte del cantante toscano.