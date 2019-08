“Sono pentito di aver comprato, dopo molti sacrifici e rinunce, una casa al mare a Termoli. L’ho comprata per la vicinanza alla spiaggia, per non dover attraversare una strada per scendere sull’arenile, per poter godere della tranquillità di una spiaggia che, seppur pubblica, è poco frequentata. Ma sono pentito a causa delle brillanti operazioni della Capitaneria di Porto di Termoli che, da più anni, ha dichiarato guerra senza quartiere alla sedia a sdraio”. Inizia così il racconto di un cittadino di Ripabottoni, Walter La Marca, che desidera far sapere al sindaco e agli amministratori il suo pensiero dopo le discusse – ma non discutibili – operazioni della Capitaneria di Porto, che ha effettuato due sequestri di ombrelloni e lettini sul litorale, il secondo anche con l’ausilio di un elicottero.

Per Walter La Marca, al quale va riconosciuto il merito di averci messo il nome e la faccia, è eccessivo e danneggia il turismo. “Sono due anni, che, a più riprese, nottetempo, nella migliore tradizione di chi non vuole farsi vedere, vengono razziati o meglio sequestrati gli ombrelloni, lettini e sdraio lasciati dai criminali proprietari ed affittuari di case al mare. Quest’anno, dopo che uno dei blitz notturni ha incontrato la viva protesta dei bagnanti proprietari, protesta che sembra, da fonti giornalistiche, culminata in qualche spintone agli uomini del circomare di Termoli, si è arrivati, come nella più classica operazione anticamorra, all’uso di 60 uomini, un elicottero e un numero imprecisato di unità terrestri e navali. Complimenti! I criminali vanno sempre perseguiti. Il giorno successivo al mega blitz contro la camorra della sedia a sdraio lasciata sulla spiaggia, la costa Termolese era finalmente ripulita da Nord a Sud da quell’antiestetica distesa di ombrelloni e sdraio. Restavano, poveretti, solo quelli degli stabilimenti e, forse, con qualche fila in meno. Benissimo, se riuscissimo a sequestrare anche i bagnanti proprietari e/o affittuari di case al mare, avremo finalmente la città tutta per noi, tutta vuota dove solo le autorità e pochi altri intimi potranno affacciarsi dal balcone e gridare: “Tutta mia la città”. Una città rivolta al solo turismo “Mordi e fuggi”, una città priva di bagnanti stanziali, una città che ancora non riesce a decidere cosa vuole fare da grande”.

Una critica durissima, la sua, dietro parole sarcastiche. Un’accusa indirizzata, più che alla Guardia Costiera, alla Regione Molise, o meglio al dirigente del Demanio che ha emanato l’ordinanza che vieta di lasciare ombrelloni sulla sabbia dopo il tramonto. “Non occorre e non si deve prendersela con gli uomini della Capitaneria di Porto di Termoli. Loro eseguono solo gli ordini. Occorre prendersela con chi emette questi ordini, con chi consente, che questi ordini possano essere emessi”.

Per il turista deluso e pentito di aver comprato casa a Termoli, il problema risiede non tanto nel Codice della Navigazione quanto nell’ordinanza balneare n.1/2019 della Regione Molise, che vieta di “Lasciare sulle spiagge libere attrezzature balneari, quali ombrelloni e sdraio, dopo le ore 20,00. Le stesse potranno essere posizionate a partire dalle ore 8,30, anche al fine di non arrecare intralcio alle operazioni di pulizia”.

Al di là delle interpretazioni di comodo, però, l’articolo 1161 del Codice della Navigazione è chiaro e sanziona “chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo (spiagge e lidi) o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti”.

La legge è chiara e vale la pena prenderne atto una volta per tutte, per evitare che debba ripetersi ancora e ancora l’operazione dellaCaptaneria, e anche per evitare che denaro pubblico da destinare a cose più importanti debba essere impiegato per convincere chi ha comprato casa sul mare a Termoli che nella proprietà privata non è inserita anche la spiaggia. La spiaggia è di tutti, non può essere occupata e tantomeno “prenotata” con ombrelloni, lettini e altre attrezzature da mare. A meno che, naturalmente, non ci sia una autorizzazione specifica, come accade per i lidi balneari che pagano per poter gestire la spiaggia.

Nico Venditti, presidente del Sib del Molise, esprime apprezzamento per l’operazione della Capitaneria. “Sono passati alcuni giorni dall’operazione della Guardia costiera per il ripristino della legalità sugli arenili della costa termolese ma non ancora si placano i commenti.

Come presidente dei balneari SIB del Molise mi unisco alla voce del primo cittadino ed esprimo pieno apprezzamento per l’operazione svolta. Forse per i cittadini può sembrare strano un tipo di controllo da parte della guardia costiera ma per noi che svolgiamo il nostro lavoro da sempre sul demanio conosciamo bene il tipo di attività di controllo svolto.

Noi balneari siamo per la legalità e come noi rispettiamo le regole cosi vogliamo che anche gli altri le rispettino.

Nelle aree in questione sono stati sequestrati quasi 500 attrezzature ciò vuol dire che non sono privati ma proprietari di piccole strutture ricettive che sub-affittano facendo concorrenza sleale”.

Questo, come i termolesi sanno bene, succede con frequenza. E crea di fatto una concorrenza sleale. ma anche chi non fa business, chi ha solo la fortuna di avere una casa sulla spiaggia, non è esonerato dal rispetto delle regole, e la sera deve togliere ombrellone e riportare su la sdraio al pari degli altri comuni mortali.

Walter la Marca non è affatto d’accordo con questo, tanto che sostiene: “Cari bagnanti stanziali e stagionali facenti parte della nota organizzazione criminale “Sedia a sdraio e ombrellone abbandonati di notte sulla spiaggia” perché non ci rivolgiamo ai nostri politici di riferimento per togliere o per meglio regolamentare tale uso e consuetudine? Non vorrei che il tutto si risolvesse nella solita telefonata alle forze dell’ordine con cui si chiede di chiudere un occhio. Non sarebbe giusto e non sarebbe rispettoso della loro funzione. Domandiamoci, invece, si potrebbe realmente regolamentare in modo diverso la cosa. Che tipo di spiaggia desideriamo che la costa molisana diventi? Una spiaggia deserta, su cui i pochi bagnanti mugugnano perché qualcuno troppo solerte gli ha appena portato via l’ombrellone appena comprato? Oppure vogliamo una spiaggia su cui i bagnanti possano tranquillamente godere del sole e del mare e, magari, anche del loro ombrellone lasciato sulla spiaggia non tanto per occupare il posto ma semplicemente per non portarselo dietro, per non dover scavare il fosso, per non avere il peso a seguito delle sedie e lettini?”

Ma a questo punto, Walter, chiunque dovrebbe poterlo fare, non crede? Anche chi non ha una casa sulla spiaggia, ma frequenta una spiaggia in particolare, potrebbe lasciare l’ombrellone la sera per non dover scavare il fosso, lasciare le sdraio per non dover portare il peso il giorno successivo. E cosa accadrebbe se tutti potessero fare una operazione del genere, che non è esclusiva di chi ha comprato casa sul mare perché nella proprietà privata non è certo compresa la spiaggia?

Addirittura Walter La Marca si spinge fino a suggerire di estendere la concessione amministrativa (a pagamento) dell’arenile anche ai privati, e non solo agli stabilimenti. Una idea improbabile, che privatizzerebbe di fatto la spiaggia che al contrario è un bene comune, e arriva a dire al sindaco Roberti: “Cambia i regolamenti, cambia il punto di vista per lo sviluppo della città, abbi il coraggio di scelte contro corrente, non appiattirti su posizioni social popolari”.

Ma il sindaco, per fortuna, ha già detto che le regole vanno rispettate, condannando la reazione dei bagnanti che hanno aggredito gli uomini della capitaneria di Porto che stavano semplicemente facendo il loro lavoro. La maggioranza è d’accordo con lui. Al sondaggio sull’argomento proposto da Primonumero, su 1200 votanti, 833 ha detto che l’intervento della Capitaneria è stato giusto. Il 70 per cento. Solo il 4 per cento lo ha ritenuto eccessivo.

D’altra parte si considera eccessivo un intervento superfluo rispetto ad altri modi di ottenere lo stesso risultato. In questo caso non è così, visto che sulla spiaggia termolese, sia a nord che a su, gli ombrelloni lasciati la notte sono ricomparsi e resteranno lì fino al prossimo blitz della Capitaneria. Magari, se i proprietari di case al mare rispettassero quelle regole che al momento sono in vigore, eviterebbero di far spendere una barca di denaro in sequestri e straordinari a quei cittadini che le regole le rispettano già. Se si rispettassero le regole, infatti, non ci sarebbe bisogno di spendere un patrimonio per chiamare l’elicottero e passare al setaccio il litorale nord e sud contro le occupazioni abusive di demanio.