Investire in azioni Juve grazie al suo partner

Non si tratta di uno scherzo: dal 2014 tra i tanti partner della Juventus F.C., famosissimo club di calcio italiano, vi è proprio 24Option, uno dei migliori broker in circolazione.

La firma del contratto di partnership rappresenta una svolta epocale per 24Option in particolare e per i broker in generale: il riconoscimento di anni e anni di onesta attività e la prova definitiva del fatto che, nonostante quanto si ostinino ancora ad affermare i loro detrattori, non si tratta di una truffa.

24Option: perché la Juventus F.C.

Gli italiani, si sa, sono soliti consumare a colazione, pranzo e cena quantità più che modiche di calcio. Si tratta di un fattore che ha da tempo travalicato i semplici confini dell’attività sportiva ed è diventato a tutti gli effetti un elemento costitutivo della cultura sia locale che nazionale.

La storia che i tifosi condividono con le loro squadre, infatti, è densissima di romanticismo, intensità, momenti di sconfinata passione e sofferenza. Si tratta di un legame forte che chi non lo condivide non potrà mai capire a fondo: la quantità e qualità di sentimenti che legano un tifoso alla sua squadra sfiorano quasi la sfera religiosa.

Detto questo, risulta essere più chiaro perché 24Option ha deciso di diventare partner ufficiale della Juventus F.C., uno dei club italiani più prestigiosi: ottenere il riconoscimento da parte di una fetta del cuore degli italiani è uno dei modi migliori per abbattere quei pregiudizi duri a morire.

Nessuna società seria, infatti, firmerebbe mai un contratto di partnership con un’altra società se essa non fosse rispettabile, operante entro i limiti della legalità e rispettosa delle regolamentazioni varate ogni anno dalle autorità operative nel settore.

Juventus F.C.: perché investire sulle sue azioni

Indipendentemente dalla fede calcistica, la Juventus F.C. è oggettivo sia una dei club migliori, più forti e dal comparto finanziario più solido in Italia. Non solo, infatti, si tratta di uno dei due club calcistici quotati in Borsa (l’altra è la A.C. Roma), ma è l’unica che riesce a mantenere uno storico delle quotazioni costante e capace di attirare gli investitori.

Dietro alla gestione finanziaria della Juventus F.C. vi è la famiglia Agnelli, caratterizzata da una storica intelligenza imprenditoriale tra le migliori in Italia. Il presidente del club, Andrea Agnelli, grazie alla posizione rivestita nella Exor N.V. (della quale la famiglia Agnelli detiene il 52,99% del pacchetto azionario), ha anche il 42,11% di diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione della Fiat Chrysler Automobiles.

Questo lo rende uno degli investitori italiani più interessanti da seguire, motivo per cui la Juventus F.C. risulta essere uno dei migliori titoli da seguire per chi è appassionato sia di calcio sia di trading online.

Investire in azioni Juventus F.C. con 24Option

Se volete investire in azioni Juventus F.C., la scelta del broker non potrebbe che ricadere su 24Option. Alla base di questa considerazione non vi è solo un ragionamento di coerenza, visti i legami tra le due società, ma anche e soprattutto di profitto.

Fare trading online è indicato solo a chi vuole ricavare profitti, e 24Option mette a disposizione tutti gli strumenti fondamentali per farlo:

Un validissimo account demo , in modo da potervi fare le ossa senza mettere a rischio i vostri soldi;

Segnali di trading gratuiti , tra i migliori al mondo in quanto prodotti niente di meno che dalla prestigiosa Faunus Analytics;

Assistenza clienti disponibile 24/24, in ogni giorno dell’anno, festivi inclusi e in madrelingua;

Materiali gratuiti per approfondire alcuni aspetti dei mercati finanziari (e-book e video lezioni di economia, analisi tecnica, psicologia di marketing, etc.);

La fortunata simbiosi tra 24Option e Juventus F.C. è l’ennesima riprova del fatto che i migliori, infine, scelgono di stare con i migliori per crescere ulteriormente insieme.