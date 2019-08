Inizia il periodo più duro dell’anno, i numeri degli interventi della Municipale

Iniziano le settimane più dure per la Polizia Municipale di Termoli, alle prese con una enorme mole di lavoro per via degli eventi estivi e del grande afflusso di gente, fra turisti e molisani di rientro nei centri di origine per le ferie agostane.

Intanto nel periodo compreso fra il 20 e il 31 luglio i vigili urbani hanno effettuato 5 verbali, nell’ambito dei controlli sull’intero territorio cittadino.

In tutto sono stati eseguiti 239 preavvisi, 197 i veicoli controllati, 2 gli incidenti rilevati, con un sequestro amministrativo.

Il sindaco Francesco Roberti ha ringraziato la Polizia Municipale per il lavoro svolto con un invito a continuare in questo modo nel periodo clou dell’estate.