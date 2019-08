Incidente in viale Kennedy, auto si ribalta sul fianco. Quattro persone ferite

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto attorno alle 15 a Campomarino Lido, nella strada molto trafficata di viale Kennedy all’incrocio con via Siena.

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente per cause ancora da verificare. Una Alfa 159 e una Fiat Panda si sono scontrate e la Panda si è addirittura ribaltata sul fianco. Ben quattro le persone che sono rimaste ferite, tutte per fortuna lievemente a parte una signora anziana che è stata trasportata in ospedale ed è è stata visitata per ulteriori accertamenti in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, i carabinieri di Termoli, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Campomarino. Sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dello scontro ed eventuali responsabilità.

Come si può immaginare, l’incidente ha destato la curiosità dei tanti turisti che in queste ore affollano Campomarino Lido e che si sono recati sul luogo dell’incidente per chiedere informazioni e scattare addirittura foto di quella immagine così particolare.