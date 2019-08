Incendio alla foce del Sinarca, cannucce a fuoco e fumo verso la ferrovia

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di giovedì 22 agosto Alla foce del Torrente sinarca. A fuoco le cannucce che circondano il corso d’acqua che dopo pochi metri sfocia nell’Adriatico di fianco alla Torretta di Termoli.

Le fiamme sono visibili anche dalla strada per chi percorre via Amerigo Vespucci e si trova davanti uno spettacolo sorprendente e in parte anche pericoloso per la presenza del fumo che tuttavia è spinto dal vento verso la ferrovia. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni passanti e sono giunti sul posto per spegnere il rogo.

L’incendio di stasera a Termoli è solo uno dei tanti avvenuti in una settimana molto particolare in tema di roghi e ti ha visto un impegno extra da parte del 115 in tutto il basso Molise.

L’incendio è scoppiato poco prima delle 22 e se inizialmente poteva sembrare innocuo dopo qualche minuto le fiamme si sono alzate parecchio arrivando a sfiorare il ponte della ferrovia Ma per fortuna l’arrivo di una squadra di pompieri ha risolto la situazione tranquillizzando anche i tanti passanti che si erano fermati a osservare la scena segnalando il rogo.