Ha fatto la sua comparsa domenica 11 agosto e soprattutto nelle ore serali, quando il centro cittadino si riempie di gente per la passeggiata notturna. E inevitabilmente non è passato inosservato per dimensioni, suoni e attrattiva visto che nel bel mezzo di piazza Monumento, tra il centro e Corso Nazionale è comparso un simulatore di Formula 1 molto simile alle auto che sfrecciano in pista nei Gran Premi di tutto il mondo, di colore rosso come la Ferrari.

Ispirato alla rossa del Cavallino di Maranello, la più famosa tra le auto da corsa, è stata l’oggetto del desiderio di tanti bambini che hanno circondato il simulatore per ammirare e invidiare i più grandi che hanno avuto la possibilità – e anche un po’ la fortuna agli occhi dei più piccoli – di sedersi nell’auto e provare il brivido di essere alla guida di un bolide come nelle gare della più importante competizione automobilistica.

Davanti agli occhi del pilota tre schermi orizzontali su cui guardare il tracciato e guidare, vivendo a pieno e con estrema uguaglianza sulle auto da corsa suoni, rumori, movimenti e sensazioni del circuito. Per due giorni, domenica 11 e lunedì 12 agosto, il grande impianto sarà in centro con il patrocinio del Comune di Termoli. Chi vorrà provare il simulatore di F1 ha ancora tempo per salire a bordo.