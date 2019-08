Musica, canto e dono, o meglio sensibilizzazione per donare il sangue. Quello che da anni l’Avis di Termoli fa sul territorio della città adriatica e del Basso Molise grazie al contributo di centinaia di persone. Ieri sera, martedì 13 agosto, sulla Scalinata del Folklore è andato in scena un concerto che ha premiato gli organizzatori grazie al numeroso pubblico presente.

Sul palco un omaggio a Mina attraverso un viaggio che ha attraversato i suoi brani più famosi, quelli meno conosciuti ma altrettanto apprezzati grazie alla voce di Fernanda D’Ercole, interprete che ha saputo dare nuova vita ai testi anche grazie ai musicisti che l’hanno accompagnata sul palco, Donato Santoianni alle tastiere, Marco Salvatore al sax, Michele Di Carlantonio al basso, Antonio Salvador Conte alla batteria e infine Giuseppe D’Angelo alla chitarra.

Con un evento estivo nel cuore del centro cittadino, l’associazione che da 37 anni opera sul territorio per la donazione del sangue ha portato ancora una volta tra la gente, dai più giovani ai più adulti, il messaggio che non va mai in vacanza, ovvero quello dell’impegno di ogni cittadino a contribuire alla raccolta di sangue, fondamentale in caso di emergenze e di necessità varie. Soddisfatto il presidente Mario Ianieri davanti al folto pubblico assiepato sulla scalinata per ascoltare il bel canto e riflettere.