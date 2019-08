Il “toro” loco è in Molise, lui posta su Fb e i fans si scatenano nella caccia al selfie con Piero Pelù

Occhiali da sole, pizzetto e gesto simbolo d’amore nel mondo hippie. Un “i love you” dedicato a tutti da Piero Pelù tramite Facebook in un selfie che lo immortala a quattro chilometri da Toro. Una foto virale sul web che ha fatto incetta di commenti. C’è chi lo invita a pranzo, chi a Campobasso, chi a Cercemaggiore e a Riccia, chi ironicamente ipotizza di “rapirlo” per passare del tempo con lui. “Il rocker più rocker e “loco” che io conosco”, si legge sulla pagina social di Pelù.

Di passaggio probabilmente per andare a Foggia, dove spesso si nota la sua presenza, l’ex leader dei Litfiba decide di scattarsi una foto accanto al cartellone stradale che indica Toro, in provincia di Campobasso. Un gioco di parole per Pelù, che ha portato sul palco “Toro Loco” in lungo ed in largo durante i suoi concerti.

“Buon Agosto 2019 a tutti, sempre nomadi lontani dalle grandi vie di comunicazione: come tori liberi!”, il suo messaggio di una buona estate a tutti i fans. In attesa delle grandi novità che il cantante ha in serbo per settembre, in queste ore c’è chi, per sicurezza, decide di fare una passeggiata. “Non si sa mai che ci scappi un selfie”. Un episodio semplice che, però, nel piccolo, fa sentire tutti i molisani direttamente interessati.