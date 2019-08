Si intitola ‘La carne arrosto’ o meglio ‘A Carn arrust’, visto che è cantata praticamente tutta in dialetto. È l’ultima trovata dei ragazzi di Calciocavallo Fc Molise che insieme alla Corroband, un complesso musicale locale, hanno lanciato nelle scorse ore il tormentone perfetto per il Ferragosto 2019.

Si tratta di una canzone, una cover del successo del 2017 ‘No Roots’ della cantante tedesca Alice Merton, dedicato interamente alle grigliate e alle abbuffate tipicamente molisane. Il testo è infatti ancora una volta rivolto al cibo genuino in contrasto con le diete e le mode ipocaloriche e anti carne.

Il video è invece ancora più esilarante, realizzato in aperta campagna con sfilate in Vespa e su vecchie auto, carne che viene fatta cuocere sulla brace e l’immancabile caciocavallo da impiccare, cioè da far sciogliere.

Immancabile ancora una volta nelle vesti di protagonista Mario Fratino, ormai volto noto di Calciocavallo, che nel video si alterna al microfono come cantante e come improbabile capopopolo sulla Vespa in testa a un codone di affamati amici diretti alla grigliata.

Il risultato anche per merito della regia e del montaggio affidati a Piero Manocchio è davvero da applausi sia per l’ironia del testo, che per le bellezze paesaggistiche e le trovate divertenti in quanto a costumi e sceneggiatura del filmato.

Calciocavallo si conferma così capace di idee originali e capaci di promuovere il bello del Molise, dopo i tanti video che hanno portato alla ribalta nazionale le prelibatezze, le tradizioni e l’accoglienza molisana e altre trovate spassose come ‘4 Bar’ che faceva il verso a ‘4 Ristoranti’.

Il video postato da ieri 11 agosto sulle pagine social di Calciocavallo Molise e della Corroband sta ottenendo migliaia di mi piace e condivisioni, con tantissimi utenti che specialmente su Instagram stanno condividendo il video cantando la canzone che si candida a tormentone delle grigliate di Ferragosto 2019.