Sarebbe accidentale, una sfortunata casualità, la causa del rogo che quasi all’alba di oggi – 6 agosto – ha distrutto il bar pizzeria Oasi la Mesa Verde a Petacciato. Il sopralluogo eseguito nel corso della mattinata da reparto della Scientifica dei Vigili del fuoco, con il supporto della squadra di Termoli che è intervenuta subito dopo l’allarme (poco prima delle 5) tende a escludere la pista dolosa che pure in un primo momento era stata ipotizzata in assenza di elementi.

Le fiamme sarebbero partite da quadro elettrico all’interno della cucina o da alcuni elettrodomestici probabilmente coinvolti da un guasto o da problemi di sovraccarico elettrico. Se a quell’ora qualcuno fosse stato all’interno si sarebbe evitata la distruzione che invece è stata prodotta dalle fiamme. Il fuoco, dopo aver interessato il locale della cucina, si è propagato all’interno compromettendo la tettoia in legno, la pensilina e gran parte anche dell’esterno.

Il risultato è che il bar pizzeria di via Napoli per il momento è chiuso e dovrà essere sottoposto a importantissimi lavori di ripristino e sostituzione delle strutture di legno bruciate. Un danno per migliaia e migliaia di euro, con la speranza da parte dei proprietari, due fratelli del posto, di accedere all’assicurazione.

I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente fino alla tarda mattinata odierna, e nella informativa aperta come da prassi non figurerebbero elementi tali da lasciar supporre l’intervento di una mano terza, di qualcuno che si sia introdotto per appiccare le fiamme. Molto più probabile un guasto all’origine del problema. In ogni caso l’indagine continua.

Per il momento i tantissimi ragazzi e giovanissimi che frequentavano abitualmente il posto dovranno fare a meno del loro locale preferito.