Il 4 agosto a Bojano si è conclusa con successo la settima edizione della manifestazione “Incontro con le auto di ieri”, organizzata dall’associazione gruppo auto classiche “Il Sorpasso”. Tre giornate ricche di appuntamenti: dalla visita della “Fonderia Marinelli – Pontificia Fonderia di Campane”, in cui i partecipanti hanno potuto visitare il museo storico della Campana “Giovanni Paolo II”, alle danze del gruppo folkloristico di Roccamandolfi.

Nel corso dell’ultima giornata della manifestazione, di fronte ad oltre 70 autovetture storiche di gran pregio – di cui molte provenienti da diverse regioni d’Italia – il presidente dell’associazione, Federico Petrino, ha fatto cenno a come la manifestazione sia cresciuta nel corso degli anni, riscuotendo sempre più successo ed apprezzamento. Nell’occasione ha voluto ricordare Giacomo Roccatagliata, protagonista indiscusso nel panorama delle auto storiche ed esponente di spicco dell’Automotoclub Storico Italiano, recentemente scomparso. Federico Petrino ha ricordato come la sua partecipazione, fin dalla prima edizione, avesse dato lustro e prestigio a “Il Sorpasso” con la partecipazione all’esposizione della sua collezione, motivo di vanto per l’associazione.

Anche quest’anno la manifestazione ha attirato tanti appassionati e curiosi: si può affermare infatti che l’intento di far ammirare ed apprezzare la ricchezza e la varietà dei contenuti naturali, paesaggistici e gastronomici della nostra regione, condividendo la passione per le auto storiche, sia riuscito in pieno.