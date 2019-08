Termoli

Il Comandante della barca rossa, vigilia tra le emozioni. “Tanto alla fine decide sempre Lui…” foto

Maretto Recchi, armatore e capitano della Luigi Padre sorteggiata per portare in processione la statua di San Basso domani 3 agosto. In mare da sempre, 3 generazioni di pescatori alle spalle: "E'una emozione forte, ma la cosa bella è che ogni volta è una emozione nuova. Ce la mettiamo tutta, anche se sono consapevole che le cose vanno come decide Lui": Lui chi? "San Basso, che ci protegge e ci sorveglia".











Una famiglia abituata a navigare più che a camminare, quella dei Recchi. I fratelli Maretto (vero nome: Marone) e Marino, 3 generazioni di pescatori alle spalle, sono gli armatori del motopeschereccio Luigi Padre, per inciso unica imbarcazione con lo scafo color rosso della flottiglia termolese. Qui sopra domattina 3 agosto sarà issata con tutti gli onori la statua di San Basso, il compatrono di Termoli. “Lo ha deciso San Basso” racconta Maretto Recchi, sguardo volitivo e modi garbati, “Come sempre san basso decide tutto”. Il protettore della gente di mare è onnipresente nei discorsi che si fanno mentre termina la “rinfrescata” doverosa che prelude alla traversata. Maretto Recchi, le emozioni della vigilia, il rapporto con il mare, il Santo e le regole di sicurezza: guarda la videointervista di Primonumero.it