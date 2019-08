Il Campobasso ufficializza il difensore Valzan. Cresce l’attesa per i gironi

A poche ore dall’ufficializzazione della composizione dei gironi del campionato di serie D, il Campobasso calcio ufficializza un’altra pedina nel pacchetto arretrato: si tratta del difensore classe 1999 Nicola Vanzan, che già si è fatto apprezzare con la maglia rossoblù nell’amichevole di domenica scorsa contro il Bacigalupo Vasto Marina.

Nato a Mestre è cresciuto nelle giovanili del Vincenza per poi trovare l’esordio in serie D con la maglia dell’Arzignano Valchiampo, squadra con la quale ha disputato le ultime due stagioni collezionando 43 presenze accompagnate anche da un gol. Nell’ultimo campionato è stato un elemento indispensabile per i gialloblù per la conquista della promozione in serie C. “Sicuramente è uno stimolo importante giocare a Campobasso – le sue parole – piazza importante con tifosi numerosi e uno stadio che regala sempre molte emozioni. Spero di ripetere un campionato da vertice come quello appena trascorso ad Arzignano. Darò il massimo per contribuire insieme ai miei compagni nella costruzione di una grande stagione”.

Intanto sabato 17 agosto i Lupi disputeranno la terza amichevole: dopo Juve Stabia e Bacigalupo, i ragazzi allenati da mister Cudini affronteranno la Capriatese, formazione campana ma che da anni disputa il torneo di Eccellenza molisano.