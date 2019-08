Il Calcio Termoli si riforza con due nuovi acquisti e un possibile ritorno

Continua la campagna di rafforzamento del calcio Termoli 1920. La società giallorossa che milita in Eccellenza molisana ha chiuso per due nuovi acquisti.

Si tratta dell’attaccante Paolo Procida, 24 anni, in arrivo dal Brindisi, e del centrocampista classe 2001, in arrivo dal Francavilla, Gianvito Capodiferro. Inoltre la società del presidente di Girolamo sta per chiudere l’accordo per il ritorno a Termoli di Cristiano Carbone, difensore che è già militato nelle fila giallorosse nella passata stagione.

Si va così a rifinire la rosa a disposizione di Mister Danilo Ruffini per il prossimo campionato ormai prossimo al via.