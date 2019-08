Un matrimonio da favola, come quelli che si vedono nei film. Per Roberto e Simona un’emozione indescrivibile, quella di vivere il giorno più importante della loro vita in riva al mare e con un tramonto da sogno.

È successo ieri 17 agosto per la prima volta a Petacciato Marina, nella suggestiva cornice del Lido Eva. Davanti a un ristretta cerchia di invitati, i due sposi provenienti da Milano hanno scelto la spiaggia di Petacciato Marina per il rito civile che li ha uniti in matrimonio.

È stato il vicesindaco Antonio Di Pardo a celebrare la cerimonia che si è svolta fra musica dal vivo al sassofono, gli sposi a piedi scalzi nella sabbia e un allestimento curato nei minimi dettagli dallo staff del Lido Eva.

Anche diversi curiosi hanno voluto assistere all’evento immortalando lo con foto e filmati poi postati sui social dove hanno fatto incetta di ‘mi piace’ e condivisioni. Per Petacciato è stata una prima assoluta e già molti auspicano di poterla replicare molto presto.

Per il Molise invece si tratta del bis, dopo che Termoli aveva già lanciato l’iniziativa del matrimonio in spiaggia due anni fa, sull’arenile del lungomare nord sotto il muraglione del Borgo vecchio.

Adesso questa novità che potrebbe rappresentare una bella occasione turistica viste le potenzialità del posto che offre uno scenario unico, specie all’orario del tramonto.

(foto gentilmente concesse da Giuseppe Del Muto)