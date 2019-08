L’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane parteciperà al Raduno Multiepocale dei Gruppi Storici in programma oggi a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia.

Il gruppo in costume di Campobasso sfilerà, insieme agli altri undici presenti provenienti da tutta Italia, per le strade del borgo medioevale umbro, nella splendida cornice delle sponde del lago Trasimeno.

Un nuovo importante riconoscimento all’Associazione pro Crociati e Trinitari, selezionata tra tantissime altre aspiranti, che così avrà l’onore di rappresentare il Molise in uno tra i più importanti eventi nazionali per le rievocazioni storiche. Un altro tassello posto dal sodalizio campobassano che si sta sempre più affermando, non solo nel capoluogo, ma anche e soprattutto, fuori dai confini regionali.