Per quante volte

sia finito in rete, poi

s’è fatto mare.

Andri160819 Parafrasi = strano come alcuni angoli di Termoli siano d’ispirazione anche a chi non è nato su queste sponde, come me; considero ciò un avvenimento paranormale. Eppure, pensavo che le liriche in merito fossero solo in vernacolo e non in lingua.