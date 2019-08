Greta Ferro e Paolo Di Paolo, due molisani due storie diverse per avvicinarsi al cinema. Ieri sera (6 agosto) MoliseCinema ha vissuto un magico incontro tra generazioni e presentato al pubblico del Festival due personaggi che dalla nostra terra hanno seguito in un caso, e seguono nell’altro, traiettorie nazionali e internazionali legate al mondo dello spettacolo.

Del celebre fotografo nato a Larino parliamo nell’altro articolo dedicato al Festival, qui vi proponiamo la videointervista realizzata con la modella campobassana che, da un anno, frequenta i set delle fiction e che prosegue nell’attività di casting per agguantare l’occasione giusta e ‘bucare’ pure il grande schermo.

Greta ci ha parlato del profondo sentimento che la lega al Molise: “Ho bisogno di questo verde – spiega –. Qui ho la mia famiglia, gli amici, e poi, frequentare i paesi molisani fa bene allo stomaco e al cuore”. Poi un pensiero affettuoso alla nonna materna che le chiedeva di realizzare piccoli spettacoli in casa con i cuginetti, avvicinandola in generale al mondo dell’arte: “Forse lì è cominciato il mio amore per il cinema”.

E ancora i progetti attuali, come la partecipazione all’imminente Festival del Cinema di Venezia: “Ci andrò da modella per Armani Beauty” e quelli futuri, una fiction (‘Made in Italy’) che andrà in onda a ottobre e, chissà, quel film che sembra essere dietro l’angolo, la sua ambizione più grande. Dal Molise alle passerelle, fino al red carpet.

Eccola, Greta Ferro, dal verde del Molise una ventata di entusiasmo sotto una pioggia di lustrini. Guarda la videointervista.