Torna a Termoli la compagnia di circo/teatro Madame Rebiné con il nuovo spettacolo “Giro della Piazza”. Un’opera ciclo-comica in cui gli attori metteranno in scena una rocambolesca competizione ciclistica e lotteranno fino all’ultimo istante per la vittoria finale. Quaranta minuti esilaranti in cui il pubblico sarà coinvolto dall’inizio alla fine, come accade nel ciclismo e nel teatro di strada: due linguaggi che trovano nel contatto diretto con il pubblico la loro caratteristica principale.

Lo spettacolo nasce dopo due anni di preparazione in cui la compagnia ha esplorato diverse possibilità e studiato da vicino il mondo del ciclismo lavorando in tutte le tappe del 101°Giro d’Italia nel 2018. Ne è venuto fuori un progetto diverso dai precedenti in cui la forza del trio è presente dall’inizio alla fine e costringe gli attori a viaggiare in bilico tra il più classico dei film muti e il più caciarone gioco televisivo. Una trasposizione scenica che è stata possibile solo grazie a un minuzioso lavoro di regia ad opera del regista bresciano Mario Gumina.

Non mancheranno di certo i momenti di virtuosismo circense che in questo spettacolo trovano nella bicicletta l’alleato perfetto.

La compagnia Madame Rebiné non è nuova da queste parti ed è composta da Andrea Brunetto, Max Pederzoli e dal termolese Alessio Pollutri. Lo spettacolo si inserisce all’interno della programmazione del Termoli Buskers Festival e si svolgerà sabato 10 agosto alle 22 in piazza Duomo.