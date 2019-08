Giornata di controesodo, incidente in autostrada e traffico intenso

Giornata da bollino nero per il traffico in autostrada e sulle principali direttive italiane in questa ultima domenica di agosto 2019.

In A14 si segnala traffico molto intenso in direzione nord, chiaramente per via dei vacanzieri e dei cittadini che stanno lasciando le regioni del sud per fare rientro nelle città dove vivono per studio o lavoro.

Già da stamattina in A14 code e qualche rallentamento, soprattutto a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 11 all’altezza di Vasto nord.

La giornata dovrebbe proseguire così ed è probabile che il picco di traffico si verifichi nel primo pomeriggio. La raccomandazione è sempre quella della massima prudenza in strada.