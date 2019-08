Gattino rubato, appello a chi lo ha preso: “Lo aspettiamo tutti, riportalo per favore”

Avete presente quando tra le cucciolate di “trovatelli” ne nasce uno particolarmente bello, uno di quei felini da catalogo e mostre? Tommasino è così, e basta dare un’occhiata alla foto per rendersene conto. Ma non è tanto il suo aspetto a renderlo speciale, quanto il ruolo che ha per la madre, che lo stava allattando quando gli è stato preso e portato via. mamma gatta aspetta tutti i giorni che il cucciolo torni trascorrendo le ore col muso verso il cancello della casetta di via RioVivo della pavoncella, dove vive la famiglia di gatti e dove Pietro D’Agostino passa svariate ore al giorno impegnato nei lavoretti di campagna.

Tommasino fa parte di una cucciolata di 4 gatti, unico maschio nato. E a lui sia Pietro che la sua famiglia è particolarmente affezionato. Stava andando tutto bene quando, giovedì scorso, Tommasino è sparito. Rubato da alcuni ragazzi ospiti di un’abitazione vicina, che evidentemente “stregati” da quel musetto lo hanno preso e portato via, come si farebbe con un bellisismo giocattolo.

Ma la mamma lo reclama, piange e si lamenta. E Pietro lancia un appello accorato, sperando che chi si è impossessato di Tommasino legga questo annuncio e possa restituirlo. “Il gattino ha meno di due mesi, deve finire lo svezzamento, inoltre ha bisogno di richiami veterinari e di essere sverminato. Per favore – si rivolge a chi lo ha preso- riportatelo a casa”. Una buona azione, con la speranza che chi si è fatto affascinare da quel musetto abbia anche la sensibilità giusta per soddisfare la legittima richiesta. Tommasino è della mamma e ha già una famiglia.