Uno strepitoso successo per la prima edizione del Capa Tosta Street Art nell’incantevole isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti.

La serata di festa è andata in scena ieri, 23 agosto, e vi hanno partecipato diversi artisti di strada. In particolare c’erano un trampoliere, un funambolo, due pittori, una statua-umana e la “magica” – come l’hanno definita i bambini che l’hanno ammirata – donna delle bolle.

L’evento è stato organizzato dal Capa Tosta, tiki bar aperto da tre stagioni e che si trova in via Prefetto Cesare Mori. La via per l’occasione è stata chiusa al traffico e al posto delle auto si sono esibiti i vari performer tra l’entusiasmo di isolani e turisti.

Nel giardino del locale invece si è cantato con la band ‘Uva Rara’. Una serata stupefacente cui hanno preso parte tanti turisti, incuriositi dagli artisti e attratti dal profumo inebriante della porchetta.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile l’ottima riuscita della festa, in particolare la Navigazione Libera del Golfo e il suo capitano Paolo Venanzio. Il Capa Tosta Street Art lo ha promesso: il Capa Tosta Street Art verrà ripetuto ogni estate.