Francesco Torcisi e Antonella Cremonesi completano lo staff del sindaco Roberti

Dopo le nomine di Remo di Giandomenico e Antonio Franzese, pensionati a costo zero, altri due – stavolta più giovani – sono stati scelti con decreto dal sindaco Francesco Roberti per far parte del cosiddetto staff del sindaco. Un organismo costituito a supporto delle attività del primo cittadino di Termoli, composto da 4 persone.

La celta è ricaduta su Francesco Torcisi, 38 anni, e Antonella Cremonesi, 55 anni. “Possiedono adeguate professionalità e competenze in relazione al ruolo da ricoprire” si legge nel decreto che li inquadra nella categoria C1, con un trattamento economico part-time.

Francesco Torcisi ha già un passato, per quanto breve, nello staff del sindaco di Termoli. Era stato nominato da Antonio Di Brino nel 2010 come responsabile della gestione della segreteria e dei rapporti istituzionali. Schierato nel centro-destra, si è contraddistinto in un passato recente per alcuni commenti postati su Facebook non esattamente moderati, specialmente contro gli stranieri e i migranti.

Antonella Cremonesi, invece, è un tecnico informatico e consulente commerciale e di marketing, ideatrice e realizzatrice della web app Termoli turistica.com, nonché Presidente dell’Associazione culturale Creamar.