È ricoverato in Ortopedia all’ospedale ‘San Pio’ di Vasto il 51enne di Termoli rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto questa notte, attorno alle 4,30, sulla statale 16, in territorio di Petacciato marina, poco dopo il semaforo in direzione nord, all’altezza del ponte sul torrente Mergolo che si trova al confine con Montenero di Bisaccia.

L’uomo era alla guida di una Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo, probabilmente anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che proprio attorno alle 4 ha iniziato a cadere sulla costa.

Secondo una testimone dell’accaduto, l’uomo sarebbe finito in una scarpata dopo essere stato sbalzato dall’abitacolo della Panda.

Le prime persone che si sono fermate per cercare di soccorrerlo hanno sentito le sue grida di dolore e di aiuto. A causa del buio e della pioggia non è stato facile localizzarlo. “C’era un gruppo di ragazzi con il telefono che segnalavano, qualcuno piangeva molto e io mi sono fermata subito e mi hanno detto che c’era questo amico scaraventato fuori che urlava nel burrone” ha raccontato una giovane testimone dell’accaduto

Si è temuto il peggio per lui, ma per fortuna i soccorritori del 118 di Chieti e dei vigili del fuoco di Vasto, insieme con la Misericordia di Termoli, sono riusciti a salvarlo.

L’ambulanza lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale vastese, dove l’uomo è stato visitato dapprima in Pronto soccorso e poi ricoverato in Ortopedia.

Le sue condizioni sono serie e avrebbe riportato numerosi traumi.