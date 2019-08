Le previsioni meteo in questo primo weekend del mese estivo per eccellenza vedranno solo un passaggio temporalesco al Nord nella giornata odierna. Per il resto del weekend bel tempo ovunque.

A cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI METEO ITALIA, SITUAZIONE – Il Mediterraneo centro-meridionale continua ad essere protetto da un campo di alta pressione. Tuttavia, in maniera locale infiltrazioni di aria umida e più instabile dall’Atlantico riescono a penetrare nel campo di alta pressione e sono responsabili di locali fenomeni temporaleschi nella giornata odierna al Nord condizioni (anche di forte intensità e accompagnati da grandine).

METEO ITALIA VENERDÌ – Al Nord in mattinata temporali su Piemonte e alta Lombardia che si propagheranno al Veneto e Friuli dove diverranno più intensi entro sera a ridosso dell’arco alpino. Al Centro mattinata variabile su Toscana, Umbria e alte Marche con possibilità di qualche fenomeno sparso. Bel tempo altrove. Al pomeriggio possibilità di temporali sull’Appennino in intensificazione in serata sulle coste marchigiane ed in propagazione a quelle abruzzesi. Al Sud prevale il bel tempo. Temperature in aumento al Sud e sulle isole maggiori, dove si andrà oltre le medie del periodo.

Previsioni primo weekend di agosto in Molise

Venerdì: bel tempo al mattino. Nel corso della giornata passaggi nuvolosi ma senza il rischio di fenomeni. Temperature in aumento ancora di qualche grado. Fino a 35/36 gradi sulle pianure del Basso Molise. Venti che si dispongono deboli da sud-ovest.

Sabato: soleggiato al mattino. Qualche addensamento in più al pomeriggio nelle zone interne ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature in leggera diminuzione, punte massime di 32 gradi. Venti tornare a spirare deboli da Nord.

Domenica: bella giornata di sole dal mattino alla sera. Pochissime nubi sparse nel pomeriggio. Temperature gradevoli