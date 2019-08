Ancora caldo, a inizio settembre probabile peggioramento

L’ultima settimana di agosto continuerà ad essere caratterizzata da un caldo nella norma. Tuttavia, il periodo estivo è in progressivo declino

Previsioni del tempo a cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE METEO IN EUROPA- Un vasto anticiclone coinvolge in questi giorni una grossa fetta del continente europeo, confinando ad elevate latitudini l’azione instabile portata dalle perturbazioni atlantiche. In questi giorni persino il Regno Unito torna a sperimentare temperature elevate, con picchi superiori ai 30°C nella parte meridionale del Paese. Temperature elevate vengono registrate anche sulla Francia, i Paesi Bassi e la Germania. Questo anticiclone viene accompagnato da un rialzo sensibile del fronte polare che impedisce lo sviluppo di perturbazioni organizzate

TREND METEO A MEDIO TERMINE, ANCORA ESTATE MA CON TENDENZA A INSTABILITÀ – Una situazione atmosferica estiva ci accompagnerà sino al termine di agosto, un mese destinato a risolversi senza grossi scossoni. Nonostante risulti molto vasto ed esteso, il nostro anticiclone non sarà comunque in grado di garantire una stabilità assoluta; sui rilievi durante le ore pomeridiane potranno manifestarsi isolati temporali che potranno risultare particolarmente frequenti lungo la dorsale appenninica. Inoltre, tra mercoledì e giovedì potrebbe svilupparsi sul Mediterraneo qualche temporale soprattutto per la Sardegna e fra Lombardia e Toscana.

PREVISIONI METEO IN MOLISE: temporali sparsi all’interno, ancora caldo ma meno intenso. Probabile guasto i primi di settembre

Meteo mercoledì: mattinata con cielo prevalentemente poco nuvoloso per velature sparse di tipo alto e stratificato. Nel pomeriggio cielo tra poco e parzialmente nuvoloso per velature, mentre sui rilievi orientali e isolatamente sulla costa non sono da escludere brevi piovaschi. Venti deboli al mattino di direzione variabile, in rinforzo nel pomeriggio specie sulle aree costiere a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie con punte in qualche caso anche superiori ai 30 gradi nel basso Molise.

Meteo giovedì: prima parte della giornata stabile e soleggiata. Dal tardo pomeriggio velature a tratti anche consistenti all’interno ma con rischio precipitazioni assente o non significativo. Venti deboli. Mare poco mosso. Temperature senza variazioni di rilievo.

Meteo venerdì: poco nuvoloso al mattino sul Molise interno, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla costa per nubi alte e stratificate. Nel pomeriggio, schiarite sulla fascia costiera, addensamenti sui rilievi con isolati rovesci e/o temporali. Venti deboli. Mare poco mosso. Temperature stazionaria.