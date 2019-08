La fiera del primo sabato del mese ha un retrogusto amaro per i parcheggiatori selvaggi: verso le 10.40 di questa mattina, 3 agosto, diversi agenti della Polizia Locale si sono recati in Piazza del Papa ed hanno multato le numerose vetture posteggiate fuori posto.

I foglietti rosa recanti l’infrazione sono stati posizionati sui cruscotti delle vetture lasciate lungo la linea di mezzeria che costeggia la rotonda ed in prossimità del Liceo classico.

Diversi i proprietari delle quattro ruote che, avvistati gli agenti della Municipale, si sono incamminati velocemente verso il proprio mezzo per spostarlo prima che fosse elevata la sanzione.

Le automobili, lasciate lì come d’abitudine durante la fiera del primo sabato del mese, spesso impediscono la visuale a chi proviene da via Cina e vuole immettersi in via America, causando anche congestione al traffico veicolare. Per evitare il ripresentarsi delle stesse situazioni sono scattate le multe per una trentina di automobili posteggiate lungo via America e sull’aiuola prospiciente la rotonda: valore della sanzione 87 euro che si riduce a 60,90 euro se pagata entro cinque giorni.

Diverse le persone che si sono lamentate delle sanzioni: “È una vergogna – grida un ragazzo – Non solo uno viene al mercato si deve ritrovare anche le multe sul cruscotto”. Altri, invece, si sono schierati dalla parte della Polizia Locale, elogiando il lavoro: “Era ora – commenta una signora a piedi – Chiudono la strada, parcheggiano sui marciapiedi e noi non sappiamo dove camminare. Per poco non ci investono. E poi hanno anche il coraggio di lamentarsi?”.