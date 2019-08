Divieti di circolazione e di sosta in alcune vie della città di Termoli in occasione del Ferragosto. Saranno interessate dai provvedimenti viabilistici numerose strade di Termoli. Ecco quali.

Dalle ore 14 del 15 agosto sarà interdetta la sosta (con rimozione forzata) su via Oliviero dall’intersezione con via Sannitica all’intersezione con via C. Colombo, lungo via C. Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria di via del Mare (Trabucco), in via Magellano dall’intersezione con via Sannitica all’intersezione con via C. Colombo, via Roma dall’intersezione con C.so F.lli Brigida all’intersezione con via Regina Margherita di Savoia, via del Mare dall’intersezione con via Foce dell’Angelo all’intersezione con via C. Colombo e dall’intersezione di via Foce dell’Angelo fino alla rotatoria di Via Ancona (innesti tangenziale per Pescara e Foggia).

Dalle ore 15 sarà inoltre interdetta la circolazione in entrambe i sensi di marcia lungo via C. Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria di via del Mare (Trabucco). Lungomare dunque impraticabile per auto e scooter.

Poi, dalle ore 16 sarà interdetta la circolazione lungo il camminamento sottostante le mura di cinta del Castello Svevo (passeggiata dei trabucchi) e nel tratto di strada di via Federico II di Svevia interessato dallo spettacolo pirotecnico dell’incendio del castello.

Dalle 19 fino a fine manifestazione, inoltre, la circolazione verrà regolamentata e deviata su percorsi alternativi. Nel dettaglio:

il traffico percorrente via F.lli Brigida direzione via Roma sarà deviato in corrispondenza di via Frentana (direzioni consentite C.so Vittorio Emanuele III, C.so Umberto I, C.so Nazionale, Via Dante (stazione FF.SS), C.so Trieste, Via Del Mulinello, via Martiri della Resistenza (direzione Vasto — PE), via Corsica (direzione CB — Campomarino — FG);

il traffico veicolare percorrente via C. del Croix sarà deviato su C.so Umberto I, C.so Nazionale, Via Dante (stazione ferroviaria), C.so Trieste, Via Del Mulinello, via Martiri della Resistenza (direzione Vasto — PE), via Corsica (direzione CB — Campomarino — FG);

il traffico veicolare percorrente via N. Mascilongo all’altezza dell’intersezione con via Germania sarà deviato su via Maratona (direzioni consentite via Foce dell’Angelo – Vasto — PE —, Via America/P.zza del Papa — tangenziale PE/FG – , via Madonna delle Grazie;

il flusso veicolare proveniente da Rio Vivo, rotatoria di Marinai d’Italia, sarà deviato su il tratto di via Rio vivo direzione C.so V. Emanuele III, e su Via Corsica (direzione sud Campomarino — FG — CB e direzione nord Vasto — PE);

il traffico veicolare percorrente Via Maratona direzione via Magellano, sarà deviato su via Mascilongo e viceversa;

il traffico veicolare proveniente da via del Mare direzione C. Colombo (lungomare nord) sarà deviato verso via Vespucci (direzione Vasto — PE — tangenziale) e viceversa.

Inoltre, dalle ore 23 fino a fine manifestazione in tutta l’area sottoposta alle restrizioni viabilistiche sarà inibita la circolazione ad ogni categoria di veicolo eccezion fatta per i veicoli di emergenza e soccorso.

Si precisa che è consentito il superamento dei blocchi stradali esclusivamente ai residenti, ai dimoranti e ai clienti delle strutture ricettive, ai proprietari di garage o proprietà laterali, ai mezzi con a bordo persone invalide solo per l’accompagnamento del disabile fino al punto in cui il medesimo deve essere accompagnato se non residente o dimorante, dei mezzi pubblici (compreso trenino stazionante all’ingresso del Borgo Antico) fino alle ore 23. Dopo tale orario è inibita la circolazione e sosta ad ogni categoria di veicolo, eccezion fatta per i mezzi di emergenza e soccorso.

Si specifica che è tassativamente vietato l’ingresso di moto e ciclomotori non autorizzati come sopra specificato.

Amministrazione e Polizia Locale suggeriscono all’utenza di usufruire delle aree di parcheggio in piazza del Papa, in zona stadio, nell’area mercatale di via Maratona (supermercato Tigre) e nella zona del cimitero comunale.

In particolare è previsto un servizio navetta che da Piazza del Papa e dal piazzale del cimitero arriverà in centro – piazza Stazione – di modo che si potrà uscire e godersi la serata senza dover prendere il proprio mezzo.