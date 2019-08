“Questa città è una noia mortale, non si organizza mai niente. Dopo Corpus Domini la città è morta”. Non è raro ascoltare commenti di questo tipo passeggiando la sera in centro a Campobasso.

Del resto a luglio, nel capoluogo, a parte alcune manifestazioni (piccoli concerti, ad esempio), organizzati dai proprietari delle attività commerciali – bar e pub in particolare – e dalle associazioni di quartiere (come il Festival del teatro a San Giovanni), non ci sono stati eventi organizzati dall’amministrazione comunale. Un’abitudine purtroppo ‘consolidata’ e che ogni anno lascia l’amaro in bocca ai campobassani, sia ai residenti sia a coloro che tornano in estate perchè lavorano fuori e trascorrono qualche settimana di vacanza con la propria famiglia.

Stesso copione anche per l’estate 2019. La nuova amministrazione comunale targata Cinquestelle che si è insediata da circa un mese ha trovato vuote le casse comunali, almeno per quel che riguarda il settore Cultura. A rivelarlo è l’assessora Paola Felice: “Tutti i soldi erano stati spesi per il Corpus Domini”. I quattro giorni di festa organizzati (prima delle elezioni) dall’ex giunta Battista sono costati circa 280mila euro. Anche questa un’altra ‘abituale scoperta’ per i neo eletti che puntualmente trovano le casse del Municipio ‘svuotate’ da chi li ha preceduti. “Non ci sono i soldi nemmeno per un gelato!”, esclamò l’ex sindaco Gino di Bartolomeo con una frase diventata un tormentone tra i campobassani.

E così l’attuale governo di palazzo San Giorgio è stato costretto a ricorrere ad una variazione di bilancio per reperire i finanziamenti necessari per organizzare iniziative estive: “Dal giorno dell’insediamento siamo al lavoro per la realizzazione di eventi che proporremo a partire da subito dopo Ferragosto e che si protrarranno fino all’autunno. La priorità è stata quella di reperire fondi per poter programmare correttamente le attività dal momento che ogni cifra disponibile era stata spesa per il Corpus Domini”.

La variazione al bilancio è stata votata dal Consiglio comunale che ha assegnato “30.000 euro per eventi e manifestazioni, 15.000 euro per la promozione turistica e 5000 euro per la promozione delle attività commerciali, oltre ad un piccolo accantonamento per il Natale”.

Inoltre, “sono stati immediatamente confermati i contributi per le festività delle contrade (Tappino, San Giovannello, Santo Stefano, Santa Maria de Foras) e per il Festival del Teatro Popolare, organizzato dall’Associazione il Nostro Quartiere San Giovanni. Questo perché riteniamo importante supportare il lavoro meritorio che i comitati e le associazioni svolgono da anni nei diversi quartieri e a loro va il ringraziamento dell’Amministrazione.”