“Montesilvano! Abruzzo! Posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre Jova Beach Party sarà sulla spiaggia di Montesilvano!“. L’annuncio che fa tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi fan (anche molisani) Jovanotti lo fa sui social. Su Facebook e Instagram comunica che gli organi preposti alla sicurezza hanno dato il via libera all’evento del prossimo 7 settembre.

Ieri sera 22 agosto, nella Prefettura di Pescara (dove la prima riunione preliminare si era svolta lo scorso 14 agosto) l’incontro decisivo per valutare la fattibilità dell’evento sulla spiaggia montesilvanese, il tratto compreso tra gli stabilimenti Sabbia d’oro e Bagni Bruno. Alla fine è arrivato il via libera.

E chi ha acquistato i biglietti per il concerto inizialmente previsto per lo scorso 17 agosto, in programma a Vasto e poi annullato per motivi di sicurezza, può utilizzarli per la data a Montesilvano, centro che si trova alle porte di Pescara e dunque raggiungibile anche dai fan molisani che non avevano preso bene il rinvio. Ma chi non potrà partecipare al ‘beach party’ abruzzese potrà chiedere il rimborso o utilizzare il tagliando per la data di Linate.

E’ stato lo stesso Jovanotti a sottolineare che “valgono i biglietti di Vasto (Chieti), dove il concerto dello scorso 17 agosto non si è tenuto dopo lo stop della Prefettura di Chieti. “E per chi invece non può venire e ha i biglietti di Vasto – ha aggiunto – è aperto il rimborso totale oppure può venire a Milano, andate sul sito Trident per le info. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per tutte le verifiche di incidenza, la progettazione, la pianificazione e tutto quello che serve per poter realizzare per bene un grande evento con JBP. Abruzzo arriviamo!”.