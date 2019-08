Contro lo spaccio

Droga in città per Ferragosto, operazioni in corso: quattro persone arrestate

Si tratterebbe di due distinte operazioni condotte dalla polizia che però non conferma ma non smentisce. Gli accertamenti sarebbero stati condotti proprio in occasione del ponte di Ferragosto e avrebbero svelato uno spaccio rilevante per l'evento

FOTO D' ARCHIVIO