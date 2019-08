Docenti e presidi in pensione, il saluto dell’ex Provveditore Colombo: “Grazie di esistere”

Sono tanti i docenti che nell’anno scolastico al via lunedì 2 settembre non saranno più al loro posto per raggiunti limiti di età. Stesso discorso per alcuni presidi ‘storici’ del basso Molise.

“Ringrazio le dirigenti Angelica Tirone, Matilde Tartaglia, Cristina Acciaro e Angela Tosto che hanno dedicato la loro “esistenza” per gli altri e la mia riconoscenza – scrive oggi Giuseppe Colombo, ex Provveditore e dirigente scolastico, – anche per il ruolo ricoperto in passato, va molto oltre il rapporto professionale, arriva ad essere una gratitudine “cuore a cuore”. Gli auguri più sentiti e sinceri vanno anche ai presidi, Ida Iuliani e Anna Di Monaco, al preside/rettore, Franco Fasciano e al preside, Annibale Rocco, che hanno profuso a piene mani sentimenti e valori agli alunni e al personale tutto della scuola molisana, rendendola più accogliente e inclusiva” afferma l’ex Provveditore.

“Sono, altresì, grato a tutti del lavoro encomiabile che avete svolto in contesti complessi, spesso difficili, ma ricchi di spunti profondi da cui avete saputo trarre sempre il meglio – prosegue il professor Colombo -.

Prendo in prestito dal cantautore, Eros Ramazzotti, la frase: “grazie di esistere”, per augurarvi di gestire questa interessante e stupenda fase della vostra “esistenza” ancora con più amore e con un pizzico di magia, per godere appieno ogni istante della dimensione amicale e parentale. È un vero onore essere stato un Vostro collega. Grazie, grazie, grazie”.