L’unica cosa certa di quello che è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 2 agosto, è che due autovetture in sosta sono state seriamente danneggiate da un pirata della strada. Pirata perché l’uomo – o la donna, nessuno potrebbe dirlo con certezza – è fuggito senza testimoni. È accaduto intorno alle 14 e 30 nel parcheggio, peraltro a pagamento, sul lungomare nord, antistante il lido balneare La Perla.

Qui due auto sono state praticamente distrutte da un impatto fortissimo, probabilmente opera di qualcuno che stava uscendo dal parcheggio e che sicuramente guidava a tutta birra. Le vittime sono una Rover station wagon blu e una jeep Compass bianca presa in affitto alla Hertz.

“Abbiamo sentito un botto fortissimo e delle urla, siamo risaliti in tutta fretta dalla spiaggia ma quando siamo arrivati non c’era nessuno, se non le auto danneggiate” raccontano i bagnanti, che con i proprietari delle vetture hanno chiamato i Vigili urbani, i quali non avevano però una pattuglia disponibile. Sono arrivati dopo poco i carabinieri del Nucleo operativo e della stazione di Termoli, che hanno avviato una serie di indagini sul posto nel tentativo di risalire al pirata che si è dato alla fuga.

Ingenti i danni delle due autovetture, ma del conducente che ha causato il disastro nessuna traccia. Nè sembrano esserci testimoni oculari in grado di dare almeno qualche indicazione su colore o modello dell’auto pirata. Difficile, sulla base di nessuna informazioni, portare avanti le ricerche. E’ stato però chiesto di acquisire i filmati delle vicine telecamere: la speranza è affidata proprio alla tecnologia.

Le auto sono state poi rimosse dal carro-attrezzi, mentre ora inizia la non facile trafila per i danni dalle assicurazioni.