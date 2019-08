La Rieco Sud rende noto che nella notte di lunedì 12 agosto si provvederà ad effettuare nuovamente la disinfestazione adulticida sul territorio comunale di Termoli. Il trattamento verrà effettuato dalle ore 23 di lunedì 12 agosto alle ore 5,30 di martedì 13 agosto.

Ai cittadini si raccomanda di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, di tenere le finestre chiuse, di tenere gli animali domestici riparati, di evitare di stendere la biancheria e, infine, di evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Indicativamente le macrozone individuate saranno trattate con il seguente ordine e con i seguenti orari.

Il mezzo 1 sarà dalle ore 23 alle ore 1 in zona Difesa Grande e Pantano Alto; dalle ore 00,30 alle 2 in via San Francesco e zone attigue; dalle ore 1,30 alle 3 in zona Termoli Sud (zona compresa tra via delle Acacie, via Corsica e zone attigue); dalle ore 2,30 alle 3,30 in zona Ospedale (via Asia, via San Francesco, viale Padre Pio, via Ponza); dalle ore 3 alle 4 nella zona compresa tra via Madonna delle Grazie e via Molinello; dalle ore 4 alle 5,30 nella zona compresa tra via Molinello, via S. Elena, via Rio Vivo e zone attigue.

Il mezzo 2 invece sarà dalle ore 23 alle 1,30 in piano di Pretara fino a viale Pertini, in contrada Colle della torre e in contrada Porticone; dalle ore 1 alle 2,30 nella zona bassa di viale Pertini (fino a via Mincio, via Adige e zone attigue); dalle ore 2 alle 4 nella zona compresa tra via Canada e via Madonna delle grazie e nella zona che va da via Martiri della Resistenza fino alla ferrovia; dalle ore 3,30 alle 5,30 nella zona del centro storico compresa tra la ferrovia fino al porto.