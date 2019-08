Difesa Grande, due giorni sul campo per tutti i ragazzi dal 2003 al 2014

Appuntamento il 6 e 7 settembre sul campo sportivo in erba naturale del Gruppo sportivo Difesa Grande. In quei due giorni è programmato infatti l’Open day della società sportiva termolese, aperto a tutti i ragazzi e le ragazze nati fra il 2003 e il 2014.

Aperte infatti le iscrizioni per partecipare ai campionati regionali giovanili di calcio. La società del presidente Nunzio Cucoro ha inoltre rinnovato l’accordo di affiliazione con l’Udinese calcio.

Ogni mese gli osservatori della società friulana di serie A saranno a Termoli per visionare i ragazzi del Difesa Grande che potrebbero essere selezionati per entrare a far parte del club bianconero.

Intanto la società termolese sta mettendo a punto il progetto per il rifacimento del vecchio impianto di via degli Abeti che verrà ristrutturato e sarà utilizzato come campo multifunzionale