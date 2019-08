Decoro urbano, operai in largo Carile: ripulita la statua di Pasquale Napoli

Da due mesi sono innumerevoli le operazioni di pulizia ordinate dal Comune di Campobasso per ridare decoro alla città, tanto da attirare l’attenzione dei cittadini. Oggi (28 agosto), gli operatori della Sea, sotto la spinta dell’amministrazione comunale, sono stati impegnati in Largo Leandro Carile, in prossimità del Terminal degli autobus, per ripulire la statua che si trova al centro della grande rotonda, in questi anni annerita dal fumo dello smog. Risistemata anche l’erba dell’area verde circostante.

La statua a firma dello scultore molisano Pasquale Napoli aveva perso slancio, annerita al punto da non essere quasi più ammirata. Le forme ondulate, segno distintivo dell’autore nativo di Mirabello Sannitico, erano nascoste dalla sporcizia. Mentre erano nascoste da scritte selvagge le opere di arredo urbano ripulite nel parco di San Giovannello. Ad opera della Sea anche la pulizia, avvenuta settimane fa, dell’opera di Giovanni Marotta in piazza Musenga. Un’azione ‘baciata’ dall’apprezzamento espresso da molti cittadini.

A Campobasso proseguono anche le attività di manutenzione di alcune aree verdi. In molte zone della città con l’ausilio della Sea, in altre con l’aiuto degli ospiti degli Sprar cittadini “Karibú” ed “Integramondo” (grazie al protocollo d’intesa tra Palazzo San Giorgio e la Cooperativa Assel ndr). Dopo anni di incuria e di abbandono sono tornati alla fruibilità il giardino “vittime delle Foibe” a Parco dei Pini e il parchetto di via Alfieri.

Operazioni di rimozione di piante ed arbusti infestanti anche sulla collina Monforte, operatori della Sea a lavoro lungo la via Matris, in centro e in Villa de Capoa. Per la pulizia della villa comunale e delle fontane (in villa Flora, piazza Municipio, villa de Capoa) si è registrata una vera e propria standing ovation sui social networks, con commenti addirittura maggiori rispetto a quelli dedicati ai grandi temi di attualità.