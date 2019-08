Dalle passeggiate naturalistiche al jazz, fine settimana di appuntamenti in città

Nonostante la pioggia che nel pomeriggio aveva interessato la città, ieri sera (23 agosto) una buona cornice di pubblico era presente in piazzetta Palombo, suggestiva location del centro storico che ha ospitato il concerto del ‘Concettini Quartet’.

“Il bilancio qualitativo e d’interesse che la rassegna inserita nel cartellone di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” dei mesi agosto e settembre, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso sta ottenendo, è largamente positivo e l’apprezzamento dei cittadini ne è la migliore cartina di tornasole possibile”, riferiscono dal Municipio.

Ci si aspetta un altro pienone anche per domenica 25 agosto, sempre alle 21.30 e sempre in piazzetta Palombo, per l’ultima delle tre serate jazz, quella con The Jazz Side of My Moon, che vedrà esibirsi Eleonora Moro (voce), Marco Mancini (pianoforte), Danilo De Vivo (basso), Alberto Romano (batteria).

Ma la domenica di “Eventi in città” propone anche, in mattinata, la prima delle tre passeggiate naturalistiche curate dall’Associazione Culturale Inforesta. L’appuntamento domani – 25 agosto – è in piazza a Santo Stefano, con il raduno previsto alle ore 9, e la successiva partenza per la passeggiata naturalistica sul tratturo Castel di Sangro-Lucera; si camminerà e si parlerà di transumanza, uomini e lupi.

La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione, anche se è consigliata; per informazioni si può contattare il numero 3391962870. Come per ogni escursione si consiglia di equipaggiarsi con: scarponi da trekking, pantaloni traspiranti, giacca anti vento ed impermeabile. Nello zaino da non dimenticare cappello, guanti, coltellino multiuso, crema solare, occhiali da sole, borraccia, acqua e spuntini vari. Eventuale cambio.

Prossime passeggiate in programma a Monte Vairano (domenica 1 settembre) e sulla Collina Monforte (domenica 8 settembre).