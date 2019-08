Da Londra a Campobasso per una nuova esperienza di gusto: la gelateria di Leo e Daniela

Una storia in controtendenza. Una storia di cui questa città aveva estremo bisogno. Perché quella di Leo D’Amico e della sua fidanzata Daniela Ruzzi rappresenta una testimonianza preziosa, un racconto capace di gettare luce su un concetto spesso dimenticato: ci può essere speranza in questa terra. Anzi, quasi paradossalmente, ce ne può essere più qui che altrove.

Venticinque anni lui, ventitré lei – già nota al pubblico campobassano per aver indossato i panni della ‘Donzella’ nell’ultima edizione dei “Misteri” – hanno deciso di radicare a Campobasso la loro idea imprenditoriale. Un’idea diventata realtà lo scorso 18 luglio, al civico 14 di via Mons. Bologna, con l’apertura di “Crema & Cioccolato”, gelateria-caffetteria dalla forte impronta artigianale e innovativa.

Particolare attenzione alla qualità, in una proposta proiettata verso una nuova esperienza di gusto: questi i binari che caratterizzano la “mission” dei due giovanissimi e della loro attività commerciale.

Ma quello di Leo e Daniela è un percorso che parte da lontano:

“Sono stato quattro anni a Londra – racconta Leo – dove avuto modo di approfondire la mia esperienza nel campo della ristorazione: ho iniziato prima come lavapiatti, fino a diventare aiutocuoco, prima, e cuoco poi. Ho continuato in cucina per otto mesi, poi ho dirottato la mia attenzione sul settore dei pub: un impegno durato un anno circa, nel corso del quale ho in qualche modo scalato le gerarchie professionali, fino a diventare assistant manager. Il lavoro era gratificante, certo, ma desideravo qualcosa di mio. Tutto ciò, unitamente al costo “salato” degli affitti londinesi, mi ha spinto a una riflessione. Si è quindi presentata questa opportunità e insieme alla mia ragazza Daniela, che mi è stata accanto anche durante la lunga parentesi inglese, abbiamo deciso non senza sacrifici di coglierla e tornare in patria, a Campobasso”.

E la risposta non ha tardato ad arrivare: “La clientela c’è e sta rispondendo bene, i nostri prodotti piacciono tantissimo anche ai bambini. Il posto, poi, aiuta: siamo sì in un quartiere cittadino, ma anche a due passi dal centro”.

Ma c’è anche un’altra motivazione ad aver spinto Leo e Daniela a spingersi nella nuova esperienza imprenditoriale, nonostante gli interrogativi di un contesto socio-economico non esattamente esaltante : la voglia di presentare sul mercato un prodotto di livello difficilmente reperibile in altre realtà.

“Il nostro è un prodotto di altissima qualità, che viene poi rilavorato direttamente qui e non altrove. Il mondo del gelato è poi un settore appassionante, perché permette di migliorare continuamente la proposta, divertendoti, sperimentando sempre nuovi gusti. Abbiamo poi straordinarie birre artigianali e un caffè di prestigio con una miscela d’eccellenza, che il cliente può trovare solo da noi”.

Per il coraggio e l’ambizione, per la determinazione di inseguire i propri sogni e coltivarli nella natia terra, a Leo e Daniela il più sentito degli auguri.