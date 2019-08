Un concerto esplosivo quello che ieri sera, mercoledì 7 agosto, ha visto centinaia di persone invadere il lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina per la prima edizione di ‘Vivila’, evento dedicata alla famiglia che ha visto, nella sua madrina d’eccezione, la perfetta figura che rappresenta il legame: Cristina D’Avena, amata da piccoli e grandi, ha incantato il numeroso pubblico durante la manifestazione organizzata dall’associazione culturale New Generation e da Eventi e Servizi srls con il patrocinio del Comune di San Salvo.

Il concerto gratuito della Bim Bum Bam Cartoon Band, è iniziato alle 22 e alle 23 il grande ingresso per la gioia di tutti: Cristina D’Avena. Vera e propria icona dei bambini degli anni Ottanta e Novanta, la D’Avena si è esibita facendo fare, come di consueto nei suoi live, un tuffo indietro nel tempo con le sigle dei cartoni animati: Kiss me Licia, la canzone dei Puffi, Pollon combinaguai, Occhi di gatto, La magica Emy, Mila e Shiro due cuori nella pallavolo.

E infine, per un gran finale a sorpresa fuori scaletta, è arrivato anche il ‘Valzer del moscerino’ che da bambina, aveva appena 3 anni, cantò con audacia alla manifestazione canora dedicata ai più piccoli dello Zecchino D’Oro. Era il lontano 1968, ma le parole sono impresse nella memoria di tutti che, a gran voce, hanno intonato, assieme alla regina delle sigle dei cartoon, il ritornello: ‘Un lalla un lalla un lallalà, questo è il valzer del moscerino, un lalla un lalla un lallalà questo è un valzer che fa lallalà’.

Da quel piccolo palco dinanzi al coro dell’Antoniano, Cristina D’avena ne ha fatta di strada, raccogliendo successi ed una carriera invidiabile: 86 album ufficiali e milioni di dischi venduti. Lei, che con la sua eterna giovinezza e la carica esplosiva in soli 160 cm di altezza, è stata capace di far sognare intere generazioni, continuando a fare il pieno di ammiratori. Tutti, almeno una volta nella nostra vita, abbiamo intonato una delle sue canzoni, senza rendercene conto.

Una 54enne acqua e sapone, sempre disponibile con tutti che ieri sera non ha lesinato foto ed autografi. Alla fine del concerto ha ringraziato tutti gli spettatori e gli organizzatori per la splendida serata, intrattenendosi per dialogare cordialmente con tutti. E, su quel palco, attorniata dai suoi fan, Cristina ha ricordato anche le sue radici molisane: dal pubblico hanno gridato ‘Viva Termoli’ e lei, con la sorpresa di un bambino dinanzi ad un regalo, ha sorriso emozionata: “Il mio papà è nato a Termoli. Quanto dista da qui?”. Cristina ha lasciato il palco, rimanendo colpita dalla calorosa accoglienza del pubblico e registrando oltre 6mila spettatori.