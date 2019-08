Corso Umberto I torna ad essere percorribile ad auto e moto a senso unico, ma alcuni automobilisti percorrono la strada al contrario con tutti i pericoli del caso. Questa mattina, mercoledì 7 agosto come annunciato da giorni e dopo la sistemazione della segnaletica orizzontale, la strada che collega piazza Garibaldi a Corso Nazionale è stata riaperta alla circolazione con i parcheggi bianchi sul lato destro che offrono la possibilità di rimanere per trenta minuti usando il disco orario.

Ma il cambiamento che ha portato la strada centrale da essere a doppio senso di marcia ad un’unica direzione non è stato compreso da tutti. Visto che nel corso della mattinata sono stati tanti quelli che alla guida delle loro auto hanno sfrecciato, “anche a velocità sostenuta, incuranti del pericolo” commentano alcuni commercianti, “senza notare il cartello di divieto di accesso” posizionato all’incrocio tra Corso Nazionale e Corso Umberto e hanno percorso così, incuranti di segnaletica e pericolo, la strada al contrario. “Io temo da questa mattina – aggiunge appunto una commerciante – che qualcuno faccia un incidente frontale”.

Anche se il problema, come confermato da chi ha potuto assistere alla scena per diverse volte nel corso delle primissime ore di riapertura, è il giro che molte auto si ritrovano a fare e che inevitabilmente le riporta su Corso Umberto, dove nel momento dell’immissione sulla strada si ritrovano al contrario: chi da piazza Garibaldi, davanti alla stazione, entra in via Vincenzo Gioberti, accanto alla scuola media Oddio Bernacchia, gira a destra per tornare poi sulla via principale, ovvero Corso Umberto e lì l’errore perchè non gira a sinistra, bensì a destra viaggiando così accanto alle altre auto.

E lo stesso errore è da chi percorre Corso Umberto dalla parte opposta, quella che poi si ritrova nel quadrato rosso davanti al Corso Nazionale, lì bisognerebbe girare a sinistra e procedere verso l’uscita dal centro, ma nonostante il divieto bianco e rosso qualcuno è entrato nella strada.

Intanto chi arriva riesce anche a fermarsi nei nuovi stalli bianchi disegnati sulla destra della strada, costeggiando il marciapiede e i negozi. “Con il disco orario di mezz’ora di tempo molti riescono a fare ciò che devono, scendere, fare acquisti e tornare in macchina liberando così il parcheggio che diventa fruibile per altri”, il commento di chi ci vive. Ma la strada, è bene ricordarlo, secondo le nuove regole imposte dall’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Roberti sarà aperta fino alle 19, quando Corso Umberto diventerà pedonale. E anche questa decisione, inevitabilmente, crea pareri contrastanti tra chi è d’accordo e chi no, anche se a sentire chi il quartiere lo vive la scelta pare essere piaciuta.

La nuova Amministrazione di Centro Destra eletta al ballottaggio di due mesi fa lo aveva promesso: aveva garantito ai cittadini che le ancore che chiudevano il passaggio in piazza Garibaldi sarebbero state eliminate e così è stato. Tuttavia, la strada non potrà essere percorribile dai mezzi pesanti a causa del manto stradale che potrebbe non reggere pesi eccessivi.

Intanto proprio questa mattina su un foglio bianco commercianti e residenti hanno scritto una lettera indirizzata al primo cittadino per ringraziarlo della riapertura della strada firmando per testimoniare la loro gratitudine. Corso Umberto torna al traffico, nonostante i pareri contrastanti tra alcuni commercianti che lo avrebbero voluto chiuso ma riqualificato, e chi invece apprezza la riapertura che rilancia il commercio della strada stessa.