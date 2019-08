Alta tensione in Consiglio regionale, in riunione questa mattina – 7 agosto – per la seduta monotematica dedicata ai problemi che interessano il mondo del lavoro.

“Non vogliamo una passerella, ma soluzioni”, mette in chiaro la numero uno della Uil regionale Tecla Boccardo. “L’emergenza occupazionale va affrontata finalmente, il Consiglio regionale deve chiudere le vecchie vertenze e programmare, capire in quali settori investire”, sottolinea Franco Spina (Cgil).

L’aria che tira davanti a palazzo D’Aimmo è molto tesa: viene assediato dagli operai ex Gam, dai forestali, dai lavoratori della formazione professionale. E ancora: ci sono gli ex dipendenti dello Zuccherificio e i precari della Regione Molise che rischiano di tornare a casa senza la possibilità di essere stabilizzati.

In Aula intervengono il governatore Donato Toma e l’assessore al ramo Luigi Mazzuto, la cui posizione è in stand by: lo scorso 5 luglio aveva presentato le dimissioni. Ma in un mese non è cambiato nulla e l’esponente del Carroccio continua a far parte regolarmente del governo regionale.

In avvio dei lavori l’annuncio del capo della giunta: ieri sera il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sulle crisi industriali che prevede un milione di euro per gli ammortizzatori sociali agli ex Ittierre.

Poi le proposte dei consiglieri regionali del Pd Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla. Tre questioni sono da affrontare con urgenza: piano assunzionale in Regione, la Gam, le politiche attive e il welfare. Illustrano inoltre “due proposte strutturali”: una proposta di legge sull’organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro e la riorganizzazione dei Centri per l’impiego.

“Proponiamo interventi strutturali –spiegano i consiglieri Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla – per garantire, innanzitutto, risposte immediate alle emergenze occupazione e per ‘seminare’ nuove occasioni di lavoro”.

Intervengono inoltre Michele Iorio e Filomena Calenda. Si parla, ma sul piatto nessuna soluzione. E così dopo aver ascoltato ore di “parole inutili”, dicono, gli ex lavoratori che stanno assistendo alla seduta nell’area loro dedicata ‘sbottano’.

Bersaglio della protesta l’esponente del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. “Non ce la facciamo più a sentire sempre le stesse parole, siamo stanchi”, dicono gli ex operai Gam. “Non potete prendervela con chi non ha mai governato questa Regione”, prova a giustificarsi lui. Ma ormai la scintilla si è accesa. E’ bagarre.

E la riunione viene sospesa da Patrizia Manzo, anche lei M5S, che in quel momento stava svolgendo le funzioni di presidente dell’assise regionale a causa dell’assenza di Salvatore Micone.

