Immondizia ovunque, topi e scarafaggi che hanno preso possesso dell’area e il cattivo odore che è, neanche a dirlo, intollerabile. Una situazione non nuova nel condominio di via Mazzini – è a quello che le foto si riferiscono – di cui poche settimane fa ci eravamo interessati.

Una situazione al limite della vivibilità e che si trascina nonostante gli appelli fatti dai condomini al Comune di Termoli (Assessorato all’Ambiente) e alla Rieco, la ditta che gestisce la raccolta rifiuti in città.

Le immagini scattate ieri, giorno di Ferragosto, sono inequivocabili. L’immondizia non viene ritirata da giorni e giorni tanto che i condomini sono costretti a posizionare le buste fuori dai bidoni che non riescono a contenerle tutte. Probabile che i rifiuti non siano correttamente differenziati come andrebbe fatto.

I residenti da parte loro sono esasperati e chiedono a gran voce di porre rimedio a questa situazione che, nel periodo estivo e dunque con le alte temperature, è oltremodo insostenibile.